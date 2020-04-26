انخفاض وفيات كورونا اليومية في إسبانيا إلى 288

أسفر فيروس كورونا عن وفاة 288 مصابا به في إسبانيا في الساعات الـ 24 الأخيرة، وهو الرقم الأدنى منذ 20 مارس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية الأحد.وترفع هذه الحصيلة اليومية إجمالي الوفيات إلى 23 ألف و190 في هذا البلد الذي يعدّ من بين الأكثر تضررًا جراء تفشي الوباء، خلف الولايات المتحدة وإيطاليا، وذلك وسط الشروع في تخفيف إجراءات الإغلاق العام من خلال السماح للأطفال بالخروج.