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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تمدد تعليق الطيران الدولى إلى 15 مايو

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:55 ص
طيران باكستان
طيران باكستان
أ ش أ
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أعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان عن تمديد تعليق الطيران الدولي حتى 15 مايو المقبل، في إطار جهود السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأحد، أن قرار التمديد يأتي في ظل ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في باكستان إلى 12.700 حالة، وتسجيل 269 حالة وفاة.

وأوضحت سلطات الطيران الباكستانية أن طائرات الشحن والإغاثة التي تحمل موافقة خاصة ستواصل عملياتها بموجب الأذونات الممنوحة لها.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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