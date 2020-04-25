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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

شاهد كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع إعلان ميس حمدان "ابن الجيران"

السبت 25/أبريل/2020 - 09:01 م
ابن الجيران
ابن الجيران
إيمان ماهر
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تصدرت ميس حمدان تريند تويتر بعد ظهورها في أحد الإعلانات الدعائية للملابس الداخلية للرجال، وانهالت التعليقات الساخرة تارة والغاضبة تارة أخرى بسبب الكلمات الجريئة للأغنية التي قامت بغنائها ضمن الإعلان، الذي بدأ عرضه في أول يوم برمضان، وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الكلمات التي يتنافى عرضها مع الشهر الكريم.

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على إعلان ميس حمدان 

فقال أحد رواد تويتر: "‏الحقيقة استوقفنى إعلان قطونيل الزبالة بتاع ميس حمدان هالله هالله ع الفانلة بس السنة دى ميس وبتعاكس شرابات وغيارات ابن الجيران الداخلية ونفسها تقرب منه زى فانلاته حاجه فى منتهى القرف والزبالة وملهاش أى علاقة برمضان". 

وقال محمد صلاح أحد رواد تويتر: "أن يغني مدحت شلبي هالاهالله على الفانلة أمر مفهوم حتى لو رفضناه، وأن يطنطن للبوكسر فهو رجل خبرته تمكنه الحكم على أنواع البوكسرات، أما أن تهتف ميس حمدان هالاهالله على الفانلة أو تتغزل ببوكسر ابن الجيران فالموضوع يدخل في باب قلة الأدب ويستلزم تطبيق قانون العقوبات".


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