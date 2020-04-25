شاهد كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع إعلان ميس حمدان "ابن الجيران"

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على إعلان ميس حمدان

فقال أحد رواد تويتر: "‏الحقيقة استوقفنى إعلان قطونيل الزبالة بتاع ميس حمدان هالله هالله ع الفانلة بس السنة دى ميس وبتعاكس شرابات وغيارات ابن الجيران الداخلية ونفسها تقرب منه زى فانلاته حاجه فى منتهى القرف والزبالة وملهاش أى علاقة برمضان".

وقال محمد صلاح أحد رواد تويتر: "أن يغني مدحت شلبي هالاهالله على الفانلة أمر مفهوم حتى لو رفضناه، وأن يطنطن للبوكسر فهو رجل خبرته تمكنه الحكم على أنواع البوكسرات، أما أن تهتف ميس حمدان هالاهالله على الفانلة أو تتغزل ببوكسر ابن الجيران فالموضوع يدخل في باب قلة الأدب ويستلزم تطبيق قانون العقوبات".





لما تبصي علي ابن الجيران و يطلع بيلبس كلسون#ميس_حمدان pic.twitter.com/SWQlPCHvlz — وجوزة الحكيم 🔥 (@Muhamedali72) April 25, 2020

غريبة ان محدش اتكلم على ان اعلان ميس حمدان دعوة للتحرش بالرجالة علني

هو لو راجل طلع غنى لسنتيانات جارته كان الناس سكتت؟ ولا ايه الوضع pic.twitter.com/Mw7I2cvOjp — Jesus_RM (@WaelAliEssa) April 25, 2020

الشركة صاحبة الاعلان شركة محترمة و في كل بيت تقريبا بس ايه الاعلان ده ؟يعني بنتي تقولي بوكسر و فانلة ابن الجيران شغلني؟!!

الاعلان سئ للغاية في الكلمات و المحتوي

لازم يتم استبداله

لاني مش المفروض ان بنتي او اختى يشغلها بوكسر ابن الجيران خاااالص

#ميس_حمدان #اعلان_قطونيل pic.twitter.com/4bvX7d1f73 — Tamer Elfeky (@flyingtamer) April 25, 2020

تصدرتبعد ظهورها في أحد الإعلانات الدعائية للملابس الداخلية للرجال، وانهالت التعليقات الساخرة تارة والغاضبة تارة أخرى بسبب الكلمات الجريئة للأغنية التي قامت بغنائها ضمن الإعلان، الذي بدأ عرضه في أول يوم برمضان، وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الكلمات التي يتنافى عرضها مع الشهر الكريم.