خبير: سيناء تمر بمرحلة التأسيس لانطلاقة اقتصادية كبرى

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن جهود تنمية سيناء لها عوائد اقتصادية على المدى القريب والبعيد.وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العائد الاقتصادي على المستوى القريب هو ما يحدث بالفعل من توفير آلاف فرص العمل للشباب في المشاريع التي تنشئها الدولة على أرض سيناء.وأوضح أن المرحلة الحالية مرحلة تأسيس لانطلاقة كبيرة على المستوى الاقتصادي في سيناء، معقبا: "ليس في سيناء فقط وإنما باقي محافظات مصر".وكشف الدكتور وليد جاب الله عن أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أعاد للدولة قدرتها المالية، كما أعاد ثقة المؤسسات التمويلية الدولية في الاقتصاد المصري وبالتالي توفير التمويل للمشاريع على أرض سيناء.وأشار إلى أن المرحلة الحالية مرحلة تأسيس لانطلاقة كبيرة على المستوى الاقتصادي في سيناء، معقبا: "ليس في سيناء فقط وإنما باقي محافظات مصر".