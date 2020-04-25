على معلول يكشف عن فوبيا يعانى منها فى «رامز مجنون رسمى»

كشف مقلب الفنان رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، عن فوبيا يعاني منها علي معلول، لاعب النادي الأهلي ومنتخب تونس.وقام رامز جلال بإخافته بثعبان، ولم يكتف بذلك بل قال: "دخلوا النمر"، وهو الأمر الذي أثار فزع علي معلول وقال له: "لا يا رامز لا، دا أنا بخاف من النملة".وكان علي معلول قد كشف في بداية الحلقة عن حبه لرامز جلال كممثل وكرهه لمقالبه، قبل أن يظهر له رامز ويسأله عن سبب كرهه له.ووقع علي معلول ضحية لرامز جلال، بعدما تم إيهامه بأنه يكون ضيفًا للفنانة والإعلامية أروى، والتي استقبلته في بداية البرنامج.