النواب الأمريكي: مجزرة العثمانيين بحق الأرمن وصمة عار

أكدت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أنه لا يمكن إنكار جريمة إبادة الأرمن على يد العثمانيين، مشيرة إلى أنه نتيجة لهذا الأمر سعى الكونجرس إلى تصحيح هذا الخطأ الفادح.وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في كلمة لها السبت، إن الأعمال البربرية الرهيبة التي ارتكبت ضد الأرمن من قبل الأتراك العثمانيين وصمة عار، وذلك وفق قناة "العربية".وأضافت بيلوسي "نكرم اليوم الضحايا والناجين من الإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين".يذكر أن مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية ساحقة أكتوبر الماضي على قرار يعترف بالقتل الجماعي للأرمن، التي تُتهم به الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، باعتباره "إبادة جماعية"، وصوتا لمصلحة القرار 405 أعضاء مقابل رفض 11 عضوا فقط.