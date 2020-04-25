الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، مع شبورة مائية صباحا وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة وتنشط أحيانا.كما يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، مع شبورة مائية صباحا وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.والطقس المتوقع على السواحل الشمالية الغربية لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر.وفي شمال الصعيد من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، وفي جنوب الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع موج يتراوح بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وفي البحر الأحمر من المتوقع أن تكون الحالة مضطربة مع ارتفاع للموج يترواح بين مترين و3 أمتار والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، والتي جاءت على النحو التالي:الصغرى العظمىالقاهرة 16 25شبين الكوم 16 25طنطا 16 25دمنهور 16 24الإسكندرية 16 21بلطيم 15 21مطروح 15 20السلوم 15 21سيوة 16 25بورسعيد 17 22دمياط 17 22الزقازيق 16 25الاسماعيلية 15 26السويس 15 26العريش 14 23رفح 14 22رأس سدر 17 26نخل 13 24نويبع 20 28طابا 17 24كاترين 08 22الطور 18 28شرم الشيخ 20 29الغردقة 19 29مرسى علم 20 30الفيوم 16 27بنى سويف 15 27المنيا 17 27أسيوط 18 28سوهاج 20 28قنا 21 30الأقصر 23 31أسوان 24 32أبوسمبل 24 33الوادى الجديد 19 31شلاتين 21 33ابو رماد 21 31حلايب 23 30رأس حدربة 21 30أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:الصغرى العظمىمكة المكرمة 24 39المدينة 22 38الرياض 26 39المنامة 28 35أبوظبى 27 35الدوحة 28 36الكويت 25 36دمشق 10 20بيروت 16 20عمان 10 20القدس 09 18غزة 14 20بغداد 19 34مسقط 28 37صنعاء 14 24الخرطوم 27 42طرابلس 14 22تونس 12 23الجزائر 13 19الرباط 12 18نواكشوط 18 29وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمىأنقرة 02 19اسطنبول 07 18اسلام اباد 19 33نيودلهى 23 36جاكرتا 26 33بكين 10 23كوالالمبور 24 32طوكيو 07 19أثينا 11 20روما 09 21باريس 10 23مدريد 12 22برلين 07 20لندن 06 19مونتريال 03 12موسكو 01 07نيويورك 05 10واشنطن 09 16