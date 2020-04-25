الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة
السبت 25/أبريل/2020 - 07:58 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، مع شبورة مائية صباحا وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة وتنشط أحيانا.
كما يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، مع شبورة مائية صباحا وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
والطقس المتوقع على السواحل الشمالية الغربية لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.
كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر.
وفي شمال الصعيد من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، وفي جنوب الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع موج يتراوح بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وفي البحر الأحمر من المتوقع أن تكون الحالة مضطربة مع ارتفاع للموج يترواح بين مترين و3 أمتار والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، والتي جاءت على النحو التالي:
الصغرى العظمى
القاهرة 16 25
شبين الكوم 16 25
طنطا 16 25
دمنهور 16 24
الإسكندرية 16 21
بلطيم 15 21
مطروح 15 20
السلوم 15 21
سيوة 16 25
بورسعيد 17 22
دمياط 17 22
الزقازيق 16 25
الاسماعيلية 15 26
السويس 15 26
العريش 14 23
رفح 14 22
رأس سدر 17 26
نخل 13 24
نويبع 20 28
طابا 17 24
كاترين 08 22
الطور 18 28
شرم الشيخ 20 29
الغردقة 19 29
مرسى علم 20 30
الفيوم 16 27
بنى سويف 15 27
المنيا 17 27
أسيوط 18 28
سوهاج 20 28
قنا 21 30
الأقصر 23 31
أسوان 24 32
أبوسمبل 24 33
الوادى الجديد 19 31
شلاتين 21 33
ابو رماد 21 31
حلايب 23 30
رأس حدربة 21 30
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 24 39
المدينة 22 38
الرياض 26 39
المنامة 28 35
أبوظبى 27 35
الدوحة 28 36
الكويت 25 36
دمشق 10 20
بيروت 16 20
عمان 10 20
القدس 09 18
غزة 14 20
بغداد 19 34
مسقط 28 37
صنعاء 14 24
الخرطوم 27 42
طرابلس 14 22
تونس 12 23
الجزائر 13 19
الرباط 12 18
نواكشوط 18 29
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 02 19
اسطنبول 07 18
اسلام اباد 19 33
نيودلهى 23 36
جاكرتا 26 33
بكين 10 23
كوالالمبور 24 32
طوكيو 07 19
أثينا 11 20
روما 09 21
باريس 10 23
مدريد 12 22
برلين 07 20
لندن 06 19
مونتريال 03 12
موسكو 01 07
نيويورك 05 10
واشنطن 09 16
كما يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، مع شبورة مائية صباحا وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
والطقس المتوقع على السواحل الشمالية الغربية لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.
كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر.
وفي شمال الصعيد من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، وفي جنوب الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع موج يتراوح بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وفي البحر الأحمر من المتوقع أن تكون الحالة مضطربة مع ارتفاع للموج يترواح بين مترين و3 أمتار والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، والتي جاءت على النحو التالي:
الصغرى العظمى
القاهرة 16 25
شبين الكوم 16 25
طنطا 16 25
دمنهور 16 24
الإسكندرية 16 21
بلطيم 15 21
مطروح 15 20
السلوم 15 21
سيوة 16 25
بورسعيد 17 22
دمياط 17 22
الزقازيق 16 25
الاسماعيلية 15 26
السويس 15 26
العريش 14 23
رفح 14 22
رأس سدر 17 26
نخل 13 24
نويبع 20 28
طابا 17 24
كاترين 08 22
الطور 18 28
شرم الشيخ 20 29
الغردقة 19 29
مرسى علم 20 30
الفيوم 16 27
بنى سويف 15 27
المنيا 17 27
أسيوط 18 28
سوهاج 20 28
قنا 21 30
الأقصر 23 31
أسوان 24 32
أبوسمبل 24 33
الوادى الجديد 19 31
شلاتين 21 33
ابو رماد 21 31
حلايب 23 30
رأس حدربة 21 30
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 24 39
المدينة 22 38
الرياض 26 39
المنامة 28 35
أبوظبى 27 35
الدوحة 28 36
الكويت 25 36
دمشق 10 20
بيروت 16 20
عمان 10 20
القدس 09 18
غزة 14 20
بغداد 19 34
مسقط 28 37
صنعاء 14 24
الخرطوم 27 42
طرابلس 14 22
تونس 12 23
الجزائر 13 19
الرباط 12 18
نواكشوط 18 29
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 02 19
اسطنبول 07 18
اسلام اباد 19 33
نيودلهى 23 36
جاكرتا 26 33
بكين 10 23
كوالالمبور 24 32
طوكيو 07 19
أثينا 11 20
روما 09 21
باريس 10 23
مدريد 12 22
برلين 07 20
لندن 06 19
مونتريال 03 12
موسكو 01 07
نيويورك 05 10
واشنطن 09 16