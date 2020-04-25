عرض برنامج «مودة ورحمة» على «القاهرة والناس» و«TEN» وراديو «إنرجى»

يعرض برنامج "موّدة ورحمة" الذي يقدمه الدكتور عمرو الورداني، خلال شهر رمضان المبارك، عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على كیان الأسرة المصریة.يبث البرنامج عبر قناة "القاهرة والناس" في تمام الساعة 1:55 مساء، على أن يعاد في الرابعة صباحًا، ويعرض على قناة "TeN" في تمام الساعة 8:50 مساءً، ويعاد في الواحدة صباحًا، كما يذاع عبر إذاعة إنرجي في السادسة والنصف مساء.يأتي البرنامج ضمن مبادرة "مودّة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر السادس للشباب، وكلف بها وزارة التضامن الاجتماعي للعمل على تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والحد من الارتفاع المضطرد في أعداد حالات الطلاق فى المجتمع المصري.تھدف المبادرة بشكل عام، إلى تضافر الجھود للحفاظ على كیان الأسرة المصریة، من خلال تدعیم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة والمعلومات، وأسس اختيار شريك الحياة وتكوین الأسرة وتطویر آلیات الدعم والإرشاد الأسرىّ وفض أي خلافات أو نزاعات، بما یساھم في نھایة الأمر في خفض معدلات الطلاق.