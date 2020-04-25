تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل «الفتوة»

عرضت قناة "الحياة"، صباح اليوم الجمعة، الحلقة الثانية من مسلسل "الفتوة"، والذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، حيث بدأت الحلقة الأولى بظهور باقي الابطال منهم الفنان محمود حافظ والفنانة مها نصار.وانتقلت الكاميرا إلى "فرح حنوئة"، الذي يقدم شخصيته الفنان عبدالرحمن القليوبي وهو حفل الزفاف الذي حضرته مي عمر التي تقدم شخصية "ليل"، وذلك دون علم والدها وهو ما ظهر في الحلقة السابقة.بينما كان أول ظهور للفنانة نجلاء بدر التي تقدم شخصية جميلة، بالإضافة إلى محاولات من "عزمي" نجل فتوة الجمالية في البحث عن الملسم الذي أخذ اموال الإيتاوات وإعادتها إلى الغلابة في الحارة.وطلبت ابنة حسن الجبالي الشخصية التي تقدمها الفنانة ليلى أحمد زاهر أن تذهب إلى الكتاب وهو ما رفضه والدها لتقوم بتلبية رغبته وذهب "الجبال"ي بعد ذلك إلى حفل زفاف "حنوئة".وحاول الفنان رياض الخولي الذي يقوم بشخصية المعلم سيد اللبان مع العرافة، العودة إلى طليقته وهي "ليل" ابنة فتوة الحارة الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد خليل؛ بينما تطورت الأحداث حتى وصلت إلى زروتها بين أهل الجمالية.ويشارك في بطولته المسلسل كل من، نجلاء بدر ومحمود حافظ وآحمد صلاح حسني وآخرون، وهو يعرض على شاشة قناة "الحياة" الساعة الثانية عشر صباحًا كل يوم وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.