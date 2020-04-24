تألق دينا الشربيني في الظهور الأول لمسلسل «لعبة النسيان» على MBC مصر

تألقت النجمة دينا الشربيني في الظهور الأول والعرض التليفزيوني لمسلسل «لعبة النسيان» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» في العاشرة مساءً يوميًا طوال شهر رمضان.ونالت الحلقة متابعة كبيرة من المشاهدين والنقاد، وجاءت ردود الأفعال متميزة وإيجابية، وسط إشادة بالحبكة الدرامية وتصاعد الأحداث بشكل ملفت وأداء مبهر للنجمة دينا الشربيني، ليستمر التألق والتفوق تليفزيونيا، بعد أن تصدرت الحلقة محرك البحث جوجل في مصر أمس فور إذاعتها عبر منصة «شاهد vip» ضمن قائمة أكثر الكلمات المطلوبة للبحث عبر جوجل، حيث تواجد فى قائمة التريندات الأكثر بحثا.كما حازت الموسيقى التصويرية لمسلسل «لعبة النسيان» على إشادة كبيرة من المشاهدين خاصة أن الهضبة النجم عمرو دياب هو الذي أشرف على الموسيقى التصويرية.وبدأت الحلقة بظهور «رقية» وهي دينا الشربيني، أثناء ولادتها لطفلها من زوجها، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد صفوت، وبعد الولادة شعرت بشيء غير طبيعي في رضيعها، وبعد ذلك وجدت نفسها في المستشفى بعد مرور عدة سنوات وتتساءل عن رضيعها، لكنها تفاجأت أنها تعاني من فقدان في الذاكرة.وتدور أحداث المسلسل حول حياة امرأة من الطبقة المتوسطة التي تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين تذكر الماضي ومعايشة الواقع الجديد.المسلسل يشارك في بطولته مع دينا الشربيني كل من أحمد داود وإنجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي وعلي قاسم وهديل حسن وروزالين البيه وأحمد صفوت وملك بدوي وأسماء جلال، ويظهر فيه كل من أسماء أبواليزيد وأحمد حاتم كضيفي شرف، وتأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.آخر أعمال دينا الشربينى كان مسلسل «زي الشمس» الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي، إخراج سامح عبدالعزيز، وشارك في بطولته سوسن بدر وريهام عبدالغفور وأحمد صلاح السعدني وأحمد داود وعمر السعيد تأليف مريم نعوم.مسلسل «لعبة النسيان» يذاع المسلسل على قناة «mbc مصر» في الساعة العاشرة مساءً يوميًا طوال شهر رمضان.