رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد اقتراح ترامب حقن مصابي كورونا بمطهر.. شركة منتجة: مقترح أحمق

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:42 م
ترامب
ترامب
أبوزيد على
طباعة
أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقريرها اليوم الجمعة، رفض شركة «ريكيت بينكيزر» الكبرى والمنتجة لمطهر "ديتول"، مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما طلب من العلماء دراسة حقن مادة مطهرة في الجسد كوسيلة لعلاج فيروس كورونا المستجد، وحثت الشركة الناس على عدم اتباع تلك التصريحات.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن شركة ريكيت بينكيزر قولها إنه "لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إدخال منتجاتنا إلى جسم الإنسان عن طريق الحقن أو البلع أو أي طريقة أخرى، ويجب استخدام منتجاتنا بما يتماشى مع إرشادات الاستخدام".

فيما تداولت وكالة رويترز للأنباء في تقريرها، حث الأطباء وخبراء الصحة على عدم شرب المطهرات، وقال بول هنتر، أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا البريطانية: "هذا أحد أشد الاقتراحات حماقة وخطورة بشأن كيفية علاج كوفيد - 19"، وأضاف أن المطهرات ستقتل على الأرجح أي شخص يحاول استخدامها.

وذكر هنتر لـ رويترز: "هذا تصريح ينم عن استهتار شديد لأنه للأسف هناك أناس في أنحاء العالم قد يصدقون مثل هذا الهراء ويحاولون تجربته بأنفسهم".

وكان ترامب قد صرح خلال إفادته اليومية للإعلام، يوم أمس الخميس، بأن على العلماء دراسة حقن أشعة أو مادة مطهرة في أجساد المصابين بفيروس كورونا حيث قد يساعد هذا في علاجهم.

يذكر أن ترامب أعلن اليوم الجمعة 24 أبريل، أنه كان يتحدث "بسخرية" للصحفيين، معلقًا "كنت أطرح سؤالًا عليهم بطريقة ساخرة"، بحسب ما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صراخ هستيري لغادة عادل في مقلب «رامز مجنون رسمي» (صور)

أين استقرت «كعبة الإسكندرية»؟.. «الدستور» يرصد الرحلة كاملة

إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بنظام القدرات «شائعة»

«البترول» توضح أسباب فشل مفاوضات اتفاقية مصنع دمياط لإسالة الغاز

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

«البترول» توضح أسباب فشل مفاوضات اتفاقية مصنع دمياط لإسالة الغاز

أين استقرت «كعبة الإسكندرية»؟.. «الدستور» يرصد الرحلة كاملة

الرجاء والوداد مهددان بفقدان 6 لاعبين قبل مواجهة الزمالك والأهلي

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول التعاقد مع خليفة أحمد فتحى

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

بحث عن السياحة المقومات الطبيعية والبشرية.. للصف الرابع و الخامس الابتدائي

قائمة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الدين والتعليم في مصر عبر العصور
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد زيد الدمهوجى .. زاهد فى الدنيا محباً للعبادةشش
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفنون ومحنة كورونا
بسنت حسن
الفوضى الخلافة.. أم الرشد الخلاق ؟
المزيد

الثقافة

«أطياف كاميليا» لـ نورا ناجي في طبعة ثانية عن دار الشروق

سمير الأمير: زمن كورونا بدأ قبل انتشار الفيروس

دار الرافدين تصدر الطبعة العربية لكتاب «ثورة العشرين»

محمد رفيع عن أحدث ترجماته «نومى»: رحلة لشفاء الروح