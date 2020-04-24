بعد اقتراح ترامب حقن مصابي كورونا بمطهر.. شركة منتجة: مقترح أحمق

أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقريرها اليوم الجمعة، رفض شركة «ريكيت بينكيزر» الكبرى والمنتجة لمطهر "ديتول"، مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما طلب من العلماء دراسة حقن مادة مطهرة في الجسد كوسيلة لعلاج فيروس كورونا المستجد، وحثت الشركة الناس على عدم اتباع تلك التصريحات.ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن شركة ريكيت بينكيزر قولها إنه "لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إدخال منتجاتنا إلى جسم الإنسان عن طريق الحقن أو البلع أو أي طريقة أخرى، ويجب استخدام منتجاتنا بما يتماشى مع إرشادات الاستخدام".فيما تداولت وكالة رويترز للأنباء في تقريرها، حث الأطباء وخبراء الصحة على عدم شرب المطهرات، وقال بول هنتر، أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا البريطانية: "هذا أحد أشد الاقتراحات حماقة وخطورة بشأن كيفية علاج كوفيد - 19"، وأضاف أن المطهرات ستقتل على الأرجح أي شخص يحاول استخدامها.وذكر هنتر لـ رويترز: "هذا تصريح ينم عن استهتار شديد لأنه للأسف هناك أناس في أنحاء العالم قد يصدقون مثل هذا الهراء ويحاولون تجربته بأنفسهم".وكان ترامب قد صرح خلال إفادته اليومية للإعلام، يوم أمس الخميس، بأن على العلماء دراسة حقن أشعة أو مادة مطهرة في أجساد المصابين بفيروس كورونا حيث قد يساعد هذا في علاجهم.يذكر أن ترامب أعلن اليوم الجمعة 24 أبريل، أنه كان يتحدث "بسخرية" للصحفيين، معلقًا "كنت أطرح سؤالًا عليهم بطريقة ساخرة"، بحسب ما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية.