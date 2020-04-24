العراق: الكتل الشيعية ترفض التشكيلة الوزارية الجديدة

رفضت غالبية الكتل الشيعية التشكيلة الوزارية العراقية الجديدة التي وضعها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما أشار مصدر عراقي سياسي إلى أن الكثيرين طالبوا الكاظمي باستبدال تلك الأسماء.وقال المصدر إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اجتمع مساء اليوم، مع الكتل الشيعية بشأن التشكيلة الحكومية، حسب ما أوردت السومرية نيوز.وأضاف المصدر، أن أغلب الكتل رفضت الكابينة الوزارية، وطالبت الكاظمي باستبدال الأسماء لوجود شبهات فساد على بعضها وعدم جدارة البعض الآخر.يذكر أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قدم قبل يومين أسماء مرشحين لأغلب الوزارات وعرضها على الكتل الشيعية التي طالبت بدراستها والرد عليها خلال 48 ساعة.