استشاري أمراض باطنية: أشعة الشمس والرطوية العالية تضعف كورونا

قال الدكتور عصام الجرجاوي، عضو الجمعية الطبية الأمريكية واستشاري الأمراض الباطنية، إن التباعد الاجتماعي ما زال هو الوسيلة الأكيدة لمنع انتشار فيروس كورونا، منوها إلى أن هناك 72 دواءً لمواجهة الفيروس تحت الاختبار، فضلا عن وجود 40 مصلا أيضا.وأضاف «الجرجاوي» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء الجمعة، إلى أنه ليس هناك دليل علمي على أن دواء الهيدروكسي كلوروكين يعمل على مواجهة فيروس كورونا بشكل فعال، منوها إلى أنه طالما ليس هناك مصل فعال لمواجهة فيروس كورونا فيجب أن نلجأ للطرق الطبيعية لمواجهة كورونا.وأكد عضو الجمعية الطبية الأمريكية واستشاري الأمراض الباطنية، أن أشعة الشمس والرطوبة العالية تضعف فيروس كورونا بصورة أكبر من درجة الحرارة المنخفضة.