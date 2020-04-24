داعية: المنافقون مصابون بعمى القلب (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن الله سبحانه وتعالى استهزأ بالمنافقين، في محكم آياته بسورة البقرة، وذكرهم ١٣ مرة في القرآن، لشدة ما يفعلون من إثم.

وأضاف "عبدالمعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "المنافقون مصابون بعمى القلب، لأنهم يعرفون الحق ويتحدثون عن شيء آخر، ويضللون الناس بالباطل".