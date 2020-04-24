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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«أزهرى» يكشف بدائل موائد الرحمن فى رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:27 م
الدكتور محمد الضويني،
الدكتور محمد الضويني،
رباب الأهواني
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قال الدكتور محمد الضويني، أستاذ الفقه المقارن، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعظ، إن الشريعة الإسلامية تحافظ على النفوس، وتقدم مصلحة العباد والبلاد في المقام الأول.

وأضاف "الديواني"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشريعة الإسلامية رخصت لولي الأمر أن يصدر حكمًا يتعلق بتعليق صلاة الجمعة أو الجماعة في المساجد في مثل هذه الظروف.

وأكد أنه يجب على المسلم أن يقوم بأداء الصلوات جماعة مع أهل بيته، معلقًا: "المسلم إذا سد أمامه باب فتح أمامه أبواب أخرى".

وعن موائد الرحمن، قال إنها إبداع من المسلم ومن المصريين، والشريعة وافقت على ذلك، متابعًا: "حينما يأتي وباء يمنع المصريين منها، فهناك بدائل مثل الإطعام العيني أو النقدي وتوصيله إلى بيوت السائل".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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