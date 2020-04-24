شيخ الأزهر يوجه رسالة للمسرفين في رمضان

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة لمن يشكون من أن شهر رمضان أصبح فرصة سنوية، لتضييع الأموال.وقال شيخ الأزهر، خلال أولى حلقات برنامجه «الإمام الطيب»: «أعدي من الطعام ما يكفي لسد الجوع، واعلمي أن كل ما تبذلينه من جهد في بذل الأطباق المعروفة، ليس من الحكمة، وإنما عادات قديمة ضارة، وخاصة الملابسات والظروف التي تحيط برمضان هذا العام».