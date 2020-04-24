«الزراعة»: التخفيضات بمنافذ بيع السلع تصل لـ 40%

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة استعدت لشهر رمضان عن طريق إطلاق 400 منفذ موزعة على باقى أنحاء الجمهورية.وأضاف "القرش" خلال تقرير خاص عبر فضائية extra news، أن منافذ الوزارة وزعت على محافظات الصعيد، المحافظات الحدودية، سيناء، الوادى والدلتا.وأوضح الدكتور محمد القرش، أن هدف الوزارة بإطلاق المنافذ ليس فقط لتوفير السلع الأساسية للمواطن وإنما لمساعدة صغار المزارعين على بيع منتجاتهم داخل المنافذ لتكون بوابة تسويق خاصة بهم.وتابع المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة: المنافذ أُطلقت أيضا فى المناطق الأكثر احتياجا، وأيضا التى تعانى من نقص المنتجات، وأيضا المناطق الريفية.وأشار إلى أن إطلاق منافذ لصغار المزارعين يحقق هامش ربح أعلى وسعر أقل للمستهلك المصرى، ومتوسط الأسعار يقل أيضا عن 40% فى بعض الأصناف.