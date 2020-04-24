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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دراسة ألمانية: كورونا لا ينتقل عن طريق الأسطح

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:22 م
كورونا
كورونا
رباب الأهواني
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عرضت قناة الغد، تقرير فيديو يكشف معلومة جديدة عن فيروس كورونا المستجد.

أفادت القناة، بأن هناك دراسة ألمانية قام بها فريق بحثي في معهد علم الفيروسات نقص المناعة البشرية في جامعة ألمانية أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الأسطح المعدنية والخشبية وإنما ينتقل فقط عن طريق رذاذ العطس أو السعال من خلال الاتصال المباشر بين البشر.

وأوضحت القناة أن هناك عالم أبحاث أكد أنهم لم يستطيعوا العثور على أى فيروس لكورونا على أحد الأسطح، وأن خطر الإصابة عن طريق ملامسة الأسطح ضعيفة جدا.

وقد وذكرت وكالة أنباء " تاس" الروسية اليوم الجمعة، أن منظمة الصحة العالمية أدرجت تسعة لقاحات روسية مطورة ضد فيروس كورونا التاجي في قائمة اللقاحات الواعدة.

وأوضحت وكالة " تاس" أن ستة من اللقاحات التسعة قام بتطويرها المركز العلمي الحكومي الروسي للفيزيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور"، في حين أنتجت شركة "بيوكاد" لقاحين، وطور معهد سان بطرسبورج لأبحاث اللقاحات والأمصال اللقاح التاسع.

ونقلت الوكالة عن موقع روسي طبي متخصص أن من بين اللقاحات، التي طورها مركز "فيكتور" يوجد لقاح "الببتيد"، الذي تم استخدامه سابقا لإنتاج لقاح ضد فيروس إيبولا، بجانب لقاح ناقل حي يعتمد على فيروس الحصبة، ولقاح آخر أنفي مؤتلف قائم على فيروس "الإنفلونزا إي"، ولقاح ناقل يعتمد على فيروس التهاب الفم الحويصلي.

وأضافت أن شركة "بيوكاد" بالتعاون مع معهد الطب التجريبي قامت بتطوير لقاح على أساس فيروس إنفلونزا مخفف، في حين أنتج معهد سان بطرسبورج لأبحاث اللقاحات والأمصال لقاحا من بروتين مؤتلف وجسيمات نانوية.

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