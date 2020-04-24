ضبط 10771 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 10771 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.