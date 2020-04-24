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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يتهّم الصين بالتأخر فى الإبلاغ عن كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:50 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الصين قد تكون علمت بأمر فيروس كورونا المستجد منذ نوفمبر، مجددا بذلك اتهاماته للصين بعدم الشفافية.

وقال بومبيو خلال مقابلة إذاعية "ستذكرون أن الحكومة الصينية علمت بأولى الإصابات، في وقت مبكر، لربما في نوفمبر وبكل تأكيد بحلول منتصف ديسمبر".

وقال للمذيع لاري أوكونر "تأخّروا في إبلاغ أي جهة في العالم بالأمر بما في ذلك منظمة الصحة العالمية".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الولايات المتحدة تطالب بالحصول على مزيد من المعلومات من الصين، بما في ذلك العيّنة الأصلية لفيروس "سارس كوف-2" الذي اكتشف في مدينة ووهان.

وأشار بومبيو إلى أن "مسألة الشفافية هذه مهمة ليس من الناحية التاريخية لفهم ما حصل في نوفمبر ديسمبر ويناير فحسب، بل هي مهمة اليوم كذلك"، مضيفا "لا يزال الأمر يؤثر على حياة كثيرين هنا في الولايات المتحدة وحول العالم".

وقال مدير برنامج الطوارئ لدى منظمة الصحة العالمية مايكل رايان إن هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة تحدّثت لأول مرّة عن الحالات في ووهان في الرابع من يناير عبر تويتر وقدّمت "معلومات مفصّلة" في اليوم التالي لجميع الدول الأعضاء.

وانتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدّة كلا من الصين ومنظمة الصحة العالمية واتهمتهما بعدم منع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 190 ألف شخص حول العالم.

ولم يستبعد بومبيو أن يكون الفيروس تسرّب من مختبر في ووهان، وطالب بكين بالسماح لموفدين دوليين بالوصول إلى الموقع، ويقول معارضو ترامب إنه يحاول صرف الأنظار عن طريقة تعامله هو مع فيروس كورونا المستجد الذي قال في يناير إنه "تحت السيطرة بالكامل"، ليفتك لاحقا بنحو 50 ألف شخص في الولايات المتحدة.

لكن الصين نفت النظرية بينما يشير علماؤها إلى أن الفيروس انتقل على الأرجح إلى البشر من سوق في ووهان يبيع حيوانات غريبة للأكل.

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