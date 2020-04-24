24 حالة تعافي من فيروس كورونا بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الجمعة عن خروج ٢٤ حالة من مصابة بفيروس كورونا بعد تحسن الحالة وخروجهم من الحجر الصحى بالمدينة الجامعية بالمنصورة عقب شفائهم.وأضاف مكي أنه تم عمل مسحة ثانية مساء أمس للتأكد من تعافيهم من فيروس كورونا بالإضافة إلى عمل بعض الفحوصات للتأكد من شفائهم التام.وأشار إلى أن باقى الحالات بمستشفى الحجر بتمى الامديد والمدينة الجامعية يتلقون الرعاية الطبية الفائقة من أبطال الحجر الصحي وسيتوالى خروجهم تباعا ان شاء الله بعد تمام شفائهم مقدما التحية والتقدير لكل من يشارك في هذا العمل العظيم من جموع القطاعات بالإضافة لتقديم الشكر للفريقوطالب المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والمكوث بالمنزل للوقاية من فيروس كورونا