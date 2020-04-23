عصام الحضري عن وصف جوزيه له بـ«الخائن»: مشيت بسببه هو ورئيس الأهلي

علق حارس مرمى المنتخب سابقا عصام الحضري، على هجوم مانويل جوزيه، مدرب الأهلي السابق عليه، بعدما واجهته المخرجة إيناس الدغيدي، بأنه وصفه بـ"الكداب والخائن".وقال الحضري، في برنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "باحترمه كمدير فني وشخصية حقق بطولات للنادي الأهلي، لكن محدش كامل، وهو قال مشي من غير ما يقولي ومن غير رئيس النادي، وأنا مشيت بسببه وبسبب رئيس النادي".وأردف: "كانت أمنيتي احترف واحترفت، مكنش فيها فلوس، وهو قالي هات للنادي عرض وامشي، وأنا جبت ومشيت، وأما رجعت رفض وجودي، وقفل الباب في وشي هو ورئيس النادي".