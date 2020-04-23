لماذا نشعر بالجوع دائمًا؟

تحب السكر



الدهون



شرب الكثير من الكحول



الحرمان من النوم



لا تشرب كمية كافية من الماء



يعتبر الشعور بالجوع دائمًا من المشاكل التي تسيطر على كثيرين، خاصة بعد فرض الحجر الصحي.ووفقًا لما ذكره موقع «healthybuilderz» الطبي، فهناك بعض الأسباب الأكثر إثارة للدهشة التي تجعلك تشعر بالجوع طوال الوقت ومنها:هل تعلم أن السكر مادة تسبب الإدمان؟ فكلما امتلكتها أكثر، كلما اشتقت إليها، وهذا هو السبب في أن وجود الكثير من المواد السكرية يمكن أن يتركك ترغب في تناول شيء طوال الوقت، خاصة الأطعمة الغنية بالسكر.ويمكن أن يقلل تقليص استهلاكك من السكر من خفض استهلاكك اليومي من السعرات الحرارية لأنك لن تشعر بالجوع طوال الوقت كما كان من قبل.إذا كنت تحاول التخلص من الوزن الزائد، فليس من المستبعد أن تتجنب أي شيء يحتوي على الدهون، لكن الدهون مرضية للغاية، والقضاء عليها من نظامك الغذائي يمكن أن يمنعك من الشعور بالرضا.ويؤكد الخبراء أن اختيار الطعام قليل الدسم أو الخالي من الدهون ليس فكرة جيدة خاصةً إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن دون الكثير من المتاعب.يقول خبراء الصحة إن تناول كميات معتدلة من الكحول أمر جيد بالنسبة لك، ومع ذلك، فإن شرب كميات مفرطة منه يمكن أن يعيث فسادًا في جسمك، بما في ذلك الكبد بشكل خاص.الكثير من الكحول يمكن أن يجعلك تشعر بالجوع طوال الوقت لأنه، وفقًا للدراسات، جيث ينشط الخلايا في دماغك.يعد الفشل في الحصول على نوم جيد ليلًا سببًا مفاجئًا آخر للشعور بالجوع المستمر، حيث يمكن إلقاء اللوم على عدم التوازن الهرموني الناجم عن الأرق.لا يستطيع الكثير من الناس بسهولة تمييز العطش عن الجوع، وإذا كنت واحدًا منهم، فقد ينتهي بك الأمر الى الشراهة فى تناول الطعام.