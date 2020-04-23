ريسوتو الفريكة.. أفطار أول يوم رمضان من المطبخ الاسيوى

المكونات:

طريقة التحضير:

يعتبر الدخول للمطبخ، أحد وسائل الاستمتاع لأفراد العائلة، بسبب الحجر المنزلي المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.ويتم الشهر الكريم أإيضا بالأكلات والوجبات، منها المحمر والمحاشى، والاطعمة التى يعشقها الصغير والكبير، ونقدم لك وصفة لأفطار أول أيام رمضان، من المطبخ الأسيوى.•حبة صغيرة من البصل، مقطعة.•فصان ثوم طازج.•كوب من الفطر، مقطع.•ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.•كوب من الفريك، مغسول ومنقوع لمدة ساعتين.• 4 أكواب من الماء الساخنز•ربع كوب من البقدونس، المفروم.•نصف كوب من الكريمة الخفيفة.•ربع كوب جبنة بارميزان، مبشورة.في مقلاة عميقة، يقلى البصل، الفطر والثوم بزيت الزيتون حتى تصبح المكونات طرية، تضاف الفريكة المصفاة وتقلى قليلًا.تضاف بودرة مرقة الدجاج، كوب من الماء الساخن ويقلى المزيج حتى يمتص الماء، ويكرر إضافة كوب واحد من الماء إلى الفريكة حتى تنضج وتصبح طريّة.يضاف البقدونس، كريمة الطهو، جبنة بارميزان، يطهى المزيج على نار من متوسطة إلى منخفضة لمدة دقيقتين، ثم تُنقل إلى طبق للتقديم.