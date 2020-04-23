بث مباشر.. «مدبولي» يعلن تفاصيل الحظر خلال رمضان

يقدم موقع "الدستور"، بثًا مباشرًا، لمؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لإعلان قرارات الحكومة وموقف حظر التجوال المواطنين خلال شهر رمضان.كان رئيس الوزراء قد أكد أننا في هذه المرحلة يجب أن نأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد، حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية.