فحص 100 فرد من الطاقم الطبى بمستشفى الداخلة

صرح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، بشأن التعامل مع حالات الإصابة والاشتباه والمخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد.وأوضح الزملوط في بيان له اليوم، أنه تم أخذ عينات لجميع المخالطين للحالات الثلاث الإيجابية التى تم اكتشافها بمركز الداخلة، وهي حالة من قرية القصر وحالة من قرية الشيخ والي وحالة بمدينة موط، لتحليلها وإتخاذ اللازم سواء بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا للحالات السلبية أو التحويل لمستشفيات العزل الإقليمية للحالات الإيجابية إن وجدت. مشيرًا إلى استمرار أعمال حصر المخالطين من أسر المصابين والعاملين بمستشفي الداخلة العام، حيث تم أخذ عينات من ١٠٠ شخص من الطاقم الطبي بالمستشفى للاطمئنان عليهم، واتخاذ الإجراءات الإحترازية مع ٣٥ من الخالطين، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم المستشفي ومنازل المصابين والمناطق المجاورة بالكامل على مدار ٤٨ ساعة، مؤكدًا على متابعة لجنة الأزمات المشكلة بالمحافظة، لكل المستجدات والتعامل اللحظي معها بمنتهي الشفافية.ويهيب المحافظ بالمواطنين الالتزام بالوجود بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى واتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية المتبعة حفاظًا على سلامتهم.