الدفع بخدمات أمنية لسحب الكثافات بشارع فيصل

شهد شارع فيصل، صباح اليوم، حالة من التكدس المرورى فى الطريق المتجه إلى ميدان الجيزة، الأمر الذي تسبب في شلل الحركة المرورية.وكشفت مصادر أمنية عن أن استمرار أعمال الصيانة في كوبري الجيزة المعدني تسبب في حالة من التكدس المروري في تلك المنطقة وشارع فيصل، وذلك لمدة 3 أيام.بدأت الأعمال يوم الثلاثاء ومستمرة حتى اليوم الخميس، لاستكمال أعمال ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى بالكوبرى لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن على أن يكون العمل على مدار الـ٢٤ ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال.