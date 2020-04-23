شيرين عبدالوهاب تهنئ متابعيها بقدوم شهر رمضان

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على تهنئة متابعيها بقدوم شهر رمضان، وذلك في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر».وقالت شيرين، في تغريدتها: «كل سنة وإحنا وإنتم بخير يا حبايبي وكل حبايبكم، وإن شاء الله الخير كله يجي بقدوم شهر رمضان الكريم».وكان أخر أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، أغنية «مش قد الهوى» مع كل من الشاعر الغنائي محمد الغتيني، والملحن محمد رحيم، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، ووضع الفواصل الموسيقية محمد رحيم، وجيتار مصطف أصلان، وكولة محمد عاطف، وكلارنيت حموسة، وميكس وماستر أحمد إبراهيم.