وائل الإبراشي: مصر لم تهتز أمام كورونا

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن جائحة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، لم تؤثر سلبًا على البلاد.وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه فى الوقت الذى تنشغل جميع دول العالم فى مواجهة كورونا والتفكير فى وجود آليات لعودة عجلة الإنتاج، تجد مصر واقفة وبقوة وعزيمة تتحدى الأزمة وتواصل البناء في الوقت الذى تحارب فيه الجائحة.وأردف: "مصر لم تهتز وستظل تبنى حتى خلال المصاعب والأزمات".ولفت إلى أن التنمية فى سيناء هى الحل، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية الآن فى الوقت الذي تحارب فيه المؤسسات الأمنية الإرهاب على أرض الفيروز.وشدد على أن الأمن القومي المصري هو رأس مال الشعب الأكبر، وعليه تبذل مؤسسات الدولة جهودا جبارة للحفاظ عليه من أجل حماية أمن وسلامة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.