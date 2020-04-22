اللواء سمير فرج: سيناء مسألة أمن قومي وتأمينها بالتنمية

ولفت إلى أن القوات المسلحة المصرية أنشأت بنية تحتية عملاقة على أرض سيناء لتيسير الأوضاع أمام المستثمرين لضخ استثماراتهم بسيناء، وتم افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.













قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن سيناء كانت معبر لكل الغزوات التي دخلت مصر، لهذا هي مسألة أمن قومي.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام حداد، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "لو جبنا جيوش العالم عشان تأمين سيناء مش هتأمنها، التأمين يكون بالتنمية".ولفت إلى أن مساحة سيناء تمثل 6% من مساحة مصر، خصص لها 600 مليار جنيه، وهو ربع المبالغ المخصصة لمصر كلها في التنمية، مردفا: "رفع فلوس التنمية في سيناء".