وليد توفيق يهنئ جمهوره بقدوم رمضان

حرص الفنان اللبناني وليد توفيق، على تهنئة جمهوره بقدوم شهر رمضان، وذلك من خلال فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات "تويتر".وقال توفيق، في الفيديو: "كل عام وأنتم بخير بشهر الفضيلة رمضان إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والحب ويكون شهر التقوى والصلوات والدعوات لنخلص كمان من وباء كورونا".وأضاف: "بقالنا فترة نتحدث عن العفو العام، الموضوع ليس صعب فرز من قتل أولادنا وأخواتنا من الجيش اللبناني ما نرضى أبدا إلا بمحاكمتهم ولكن الناس أصحاب الجنح البسيطة والذين لم يحاكموا إلى الآن أناشد كل المسئولين بالإفراج عنهم ويعودوا لأهاليهم لتكمل فرحة رمضان".