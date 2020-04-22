المدفعية التركية تستهدف مواقع للجيش السوري في ريف حلب الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية، استهدف مواقع لقوات الجيش السوري في ريف حلب الغربي، يأتي ذلك ردًا على قيام القوات السورية المتمركزة في الفوج "46" باستهداف مناطق كفر عمة، والقصر، وكفرتعال، ومحيط قرية كفر نوران في ريف حلب الغربي.ونشر المرصد السوري قبل قليل، أن قواتالجيش السوري المتمركزة في الفوج "46" غرب حلب استهدفت بالرشاشات الثقيلة قريتي، كفر عمة والقصر، بالإضافة لقصف مدفعي استهدف قرية كفرتعال غرب حلب، لتقوم الفصائل باستهداف مواقع قوات النظام بالقذائف الصاروخية في كفر حلب، وميرناز، في ريف حلب الغربي.ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء مناطق ريف جسر الشغور الغربي، وصولًا إلى مناطق التماس في ريف إدلب الشرقي.