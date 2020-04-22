السيسى يشاهد «شريان أمل وحياة» خلال افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدى 2

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "شريان أمل وحياة"، تناول بناء مصر شرايين جديدة للوصول إلى أرض سيناء الحبيبة، مثل أنفاق قناة السويس.وخلال الفيلم التسجيلي، استعرض بناء الأنفاق الخمسة التي تربط سيناء بكل منطقة فى مصر، وقال الرئيس السيسي، في كلمة بالفيلم التسجيلي: "هذا الوطن يحتاج منا العمل للعبور بهذا الوطن آمنا".كما استعرض الفيلم جهود العمال والمهندسين في بناء نفق الشهيد أحمد حمدي 2، ومحطة الكهرباء التي أنشئت لإنارة النفق.ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلي السويس، لافتتاح عدد من المشروعات القومية.ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسى الانتهاء من نفق الشهيد أحمد حمدى 2، للإعلان عن تدشين هذه المرحلة، والانتهاء من حفر النفق.ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.