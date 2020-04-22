ضبط 5000 قطعة مستلزمات طبية مجهولة في السيدة زينب

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط شركة مستلزمات طبية غير مرخصة وبداخلها منتجات مجهولة المصدر في السيدة زينب.وتم ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية، لحيازته 5753 قطعة مسلتزمات طبية «كمامة، جوانتي، خافض حرارة» دون مستندات مجهولة المصدر؛ تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.