الإبراشي عن تطور كورونا: مصر فى منطقة الاحتواء المتوازن حتى الآن

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن الحكومة ستعلن غدًا الأربعاء، الخطوات المتعلقة بالإجراءات الجديدة التى سيتم اتباعها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أن الدولة تسير بالتوازن الشديد بين اتباع الإجراءات الوقائية والصحية ومواصلة عجلة الإنتاج ونجحت فى ذلك.وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المواطنين فى حاجة إلى الابتعاد عن الضغط النفسى والعصبى الذى يتعرضون له جراء جائحة كورونا، وتابع: "الناس عاوزة تبعد عن الضغط النفسى والعصبى، وتسمع أخبار جميلة".وشدد "الإبراشى"، على أن مصر فى منطقة الاحتواء المتوازن حتى الآن، بفضل الإجراءات المتوازنة والضوابط التى تواجه به الفيروس القاتل، وعلينا مواصلة التحمل، حتى نتجاوز الأزمة بسلام، وتابع: "لابد أن نبتعد عن اللمة المؤذية خلال شهر رمضان حتى نحمى أنفسنا والمجتمع كافة".