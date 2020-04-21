«الأعلى للإعلام» يكشف تفاصيل التحقيق مع صلاح دياب بشأن مقال «نيوتن»

كشف محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفاصيل إحالة رجل الأعمال صلاح دياب إلى النائب العام للتحقيق؛ بسبب مقال نيوتن في جريدة المصري اليوم، مؤكدًا أن هناك حملة ممنهجة على صفحات الجريدة ضد الوطن.وقال "العمري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن مقالات نيوتن تتعارض مع الدستور وثوابت الوطن، متابعًا: "حرية الرأي والتعبير كلمة مطاطية ترتكب تحتها أفظع الجرائم"، معلقًا: "مش ممكن يكون عندنا تحديات بالضخامة ديه على كل المستويات.. ويتقال مثل هذه الأفكار".ونوه وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن صلاح دياب كان رده أنه يطرح فكرة للنقاش، حيث أتيح له المجلس فرصة للدفاع عن نفسه، وكذلك الدكتور عبدالمنعم سعيد، والزميل عبداللطيف المناوي، معلقًا: "المجلس يؤدي دوره".ولفت إلى أن مقال نيوتن يقع مسئوليته على رئيس التحرير، وقد يكون هناك في هذا الملف شق جنائي، ومن حق النائب العام النظر فيها، وبحث أي أمور فيها، موضحا: "ليس دورنا التحقيق في الشق الجنائي، والأمر خطير وكبير ويستحق التحقيق".وأشار إلى أنه تم حجب مقال نيوتن لمدة 3 أشهر وحجب المقال من على موقع الجريدة على الإنترنت، وتم توقيع غرامة مالية ضخمة تصل إلى 200 ألف جنيه، كاشفا أن رجل الأعمال صلاح دياب أقر أنه كاتب مقال نيوتن في الجريدة، ومتمسك بآرائه.وتابع وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "المصري اليوم أغفلت الدور الوطني والمشروعات القومية التي تنفذ لتنمية سيناء"، لافتا إلى أن التحقيقات تجاوزت الثلاث ساعات، بحضور المستشار القانوني لصلاح دياب.