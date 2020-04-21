أحمد موسى: تركيا أكثر دول العالم ارتفاعًا فى إصابات كورونا (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا أكثر دولة تعاني من ارتفاع في الإصابات بـ "كورونا" على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن معدل الإصابات في أنقرة يتراوح ما بين 4600 إلى 5000 حالة يوميا.وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن تركيا في حالة خطر بسبب انتشار المرض، لافتًا إلى أن ما يحدث لدى أنقرة شبيه لما يحدث في أمريكا التي تعاني منه الآن، وكذلك في إيطاليا الذي تسبب في سقوط النظام الصحي هناك.وتابع الإعلامي: "النظام الصحي في تركيا انهار بسبب التعتيم السياسي والإعلامي عندى حقيقة الوضع الوبائي في البلاد".وأصبحت تركيا بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الثالثة في العالم، بعد أوروبا والولايات المتحدة، إذ سجلت قفزة في أرقام الإصابات.وأعلن وزير الصحة التركي، فهرتين كوكا، عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في تركيا إلى 86306 حالة، مساء الأحد.وأصبحت تركيا بؤرة لتفشي الفيروس في الشرق الأوسط، بعد تجاوزها إيران، لتسجل أكبر عدد من الإصابات عالميا، خارج أوروبا والولايات المتحدة.كما تجاوزت تركيا عدد الإصابات المسجلة في الصين، بؤرة تفشي الفيروس الأولى، والتي سجلت 82735 حالة حتى الآن.وتحتل تركيا المركز السابع بين الدول بعدد الإصابات، خلف الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.