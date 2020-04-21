رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: تركيا أكثر دول العالم ارتفاعًا فى إصابات كورونا (فيديو)

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:01 م
أحمد موسى
أحمد موسى
رباب الأهواني
طباعة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا أكثر دولة تعاني من ارتفاع في الإصابات بـ "كورونا" على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن معدل الإصابات في أنقرة يتراوح ما بين 4600 إلى 5000 حالة يوميا.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن تركيا في حالة خطر بسبب انتشار المرض، لافتًا إلى أن ما يحدث لدى أنقرة شبيه لما يحدث في أمريكا التي تعاني منه الآن، وكذلك في إيطاليا الذي تسبب في سقوط النظام الصحي هناك.

وتابع الإعلامي: "النظام الصحي في تركيا انهار بسبب التعتيم السياسي والإعلامي عندى حقيقة الوضع الوبائي في البلاد".

وأصبحت تركيا بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الثالثة في العالم، بعد أوروبا والولايات المتحدة، إذ سجلت قفزة في أرقام الإصابات.

وأعلن وزير الصحة التركي، فهرتين كوكا، عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في تركيا إلى 86306 حالة، مساء الأحد.
وأصبحت تركيا بؤرة لتفشي الفيروس في الشرق الأوسط، بعد تجاوزها إيران، لتسجل أكبر عدد من الإصابات عالميا، خارج أوروبا والولايات المتحدة.

كما تجاوزت تركيا عدد الإصابات المسجلة في الصين، بؤرة تفشي الفيروس الأولى، والتي سجلت 82735 حالة حتى الآن.

وتحتل تركيا المركز السابع بين الدول بعدد الإصابات، خلف الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والد حنين حسام يطالب الجميع بمسامحتها

163 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

تكليف رئاسي بـ«دفع العمل» في قطاع البناء وتشديد إجراءات الوقاية

أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بتهمة التحريض على الفجور

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«الصحة»: 14 وفاة و157 إصابة جديدة بـ«كورونا»

163 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

والد حنين حسام يطالب الجميع بمسامحتها

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

إلغاء مهرجان «أكتوبر فيست» بميونخ بسبب كورونا

برلين تحظر الفعاليات الكبرى حتى 24 أكتوبر

«اليونسكو»: 826 مليون تلميذ بلا أجهزة كمبيوتر في المنزل حول العالم

طلاب الجامعات عن قرار إلغاء الترم الثاني: جاء في الوقت المناسب

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
اشتقنا إلى الكنيسة جدًا
منى رجب
أحلام وأوهام معركة الحياة
ثروت الخرباوي
رؤية فى رؤية الهلال يا فضيلة المفتى
ماجد حبته
ثم دفع البائع للمشترى!
المزيد

الثقافة

سامح فايز مديرًا لتحرير مجلة عالم الكتاب

«خليك في البيت».. «أساتذتي» لـ نجيب محفوظ عبر بوابة الثقافة مجانا

«المسرح القومى.. 100 عام».. بانوراما ملحمية وثائقية على شاشة «DMC»

وائل صالح يحلل صورة الأزهر في الكتب الهامشية