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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
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بعد 11 عاما من وفاته.. مايكل جاكسون يظهر «لايف» على «إنستجرام» (فيديو)

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:50 م
مايكل جاكسون
مايكل جاكسون
سناء إسماعيل
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بعد 11 عامًا على رحيل نجم البوب الأمريكي مايكل جاكسون، نُشر فيديو بث مباشر عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قيل إنه لنجم البوب وأثار ذلك الفيديو العديد من تساؤلات وحيرة جمهوره.

مدة الفيديو وصلت إلى 7 دقائق وحصل على 5 ملايين مشاهدة وتم تداوله بشكل واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

- حقيقة الفيديو المنتشر لمايكل جاكسون
الفيديو الذي تم تداوله لمايكل جاكسون من البث المباشر، والذي يظهر فيه جاكسون بملامحه المعروفة ولكنه ليس "جاكسون" الأصي، فصاحب الفيديو اسمه "sergio cortes"، وهو فنان استعراضي، أجرى عدة عمليات تجميل ليبدو شبيها بجاكسون، ونال شهرة واسعة بسبب هذا التشابه، ويقول كورتيس في الفيديو، إن لديه عرضا في سنغافورة سيقدم به أغاني مايكل جاكسون وأغاني خاصة به.

- وفاة مايكل جاكسون
توفي مايكل جاكسون عن عمر يناهز الـ 50 عامًا في عام 2009 نتيجة تناوله "البروبوفول" كمسن آلام ليساعده على النوم، بعد استشارة من طبيبه الشخصي كونراد موراي.

قام الطب الشرعي بإجراء تشريح أولي للجثة بناء على طلب من أسرة جاكسون، وتشريح ثاني بصفة خاصة بعد أيام قليلة من الحادثة بعد أن أعرب جوزيف جاكسون والد الفنان عن شكوكه حول أسباب الوفاة، وقد كشف التحقيق أن جل الأدلة والتهم تدين طبيبه الشخصي كونراد موراي بسبب ديونه المثقلة والتي تسببت له بعدم تركيز في عمله مما أدى إلى حقن مايكل بجرعة زائدة من عقار البروبوفول ومهدئ لورازيبام.

ورجح الأطباء الشرعيين تهمة "القتل الخطأ" بسبب الأدوية، ووفقا لمعهد الطب الشرعي، فإن هذه الأدوية هي سبب وفاة المغني العالمي، لكن تقرير تشريح الجثة لمكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس الذي أجري من قبل الأطباء لاكشمانان ساتيافاجيسواران وروجرز (Sathyavagiswaran et Rogers)، والذي حصلت على نسخة منه وكالة أسوشيتد برس، كشف أن مايكل جاكسون كان يتمتع بصحة جيدة رغم معاناته من التهاب الرئتين ومفاصل اليدين ومفاصل الجزء السفلي من العمود الفقري، لأنه أمر شائع جدا في الخمسينات، أما وزنه وقلبه وكليتيه وغيرها من الأعضاء فكانت في حالة جيدة وطبيعية، وكشف وجود أنواع أخرى من الأدوية هي الميدازولام، الديازيبام، ليدوكايين والإفيدرين.

في 21 نوفمبر 2009، أبلغت شرطة لوس أنجلوس الصحافة بمعلومات جديدة تثبت تورط الدكتور موراي في وفاة المغني.

ورحل الفنان العالمي مايكل جاكسون في 25 يونيو 2009، بعد إصابته بسكتة قلبية، تاركا محبيه في صدمة من رحيله.
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