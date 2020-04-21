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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: «الإخوان» مقهورين من المساعدات المصرية لأمريكا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:34 م
أحمد موسى
أحمد موسى
رباب الأهواني
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن إرسال مصر مساعدات طبية للولايات المتحدة الأمريكية يحدث لأول مرة منذ معاهدة السلام التي تم توقيعها في عام 1979، مشيرا إلى أن أمريكا تقدم مساعدات لمصر طبقا لاتفاقية ومعاهدة السلام.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن مصر ليست الدولة الوحيدة التي قدمت لأمريكا مساعدات طبيبة، مشيرا إلى أن الولايات تعاني في تلك الفترة من وضع صحي حرج ومشاكل ضخمة، نتيجة تفشي فيروس كورونا بصورة كبيرة.

وأضاف الإعلامي أن أمريكا دولة صديقة لمصر، والعلاقات بين البلدين استراتيجية، مؤكدا أن مصر قامت بإرسال مساعدات للصين وإيطاليا، معلقًا: "الشحنات الطبية تقدير من الشعب المصري العظيم إلى الشعب الصديق".

واستطرد قائلًا: "علاقات الدول وقت الأزمات تتضح حتى لو بعت شحنة واحدة فقط؛ وما فعلته مصر يؤكد أن هناك علاقة ممتدة وعلاقة مميزة بين السيسي وترامب وأن مصر تقدر الإنسانية وتضعها ضمن أولوياتها".

ونوه إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية في حالة غضب وقهر من المساعدات المصرية لأمريكا حتى الذين يعيشون على أراضيها، معلقًا: "أنتم عايزين ايه.. مالكم!!".

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