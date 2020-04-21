الديهي: البرادعي ورفاقه أسوأ ما أظهرته أزمة «كورونا»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن محمد البرادعي نشر تغريده عبر صفحته على موقع التدوينات "تويتر" لصورة عامل يطعم قطة في إسطنبول، وعلق عليها قائلا: "عامل البلدية في إسطنبول يطعم قطط الشوارع في وقت الكورونا.. يظهر الوباء أحيانا أجمل ما فينا".وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن البرادعي معجب بعامل تركي يطعم قطة في الشوارع ولا يحظى أي شيء في مصر بإعجابه.وتابع أن محمد البرادعي يفضح نفسه، وهو لا يعرف الإنصاف، لافتا إلى أن فيروس كورونا أظهر أسوأ ما فينا وهم البرادعي ورفاقه في تركيا.وأذاع الديهي، مقطع فيديو لمعارضة تركية تتحدث عن انتشار فيروس كورونا في السجون التركية، وعلق عليه قائلا: "مش عايز يسمع ولا يشوف هذا الكلام".