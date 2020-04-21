سمير فرج: مساعدة الدول العظمى الآن لها مردود إيجابي مستقبلا

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إنه لا بد من الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأنها في موقف صعب بسبب فيروس كورونا، وهي في حاجة للمساعدات الطبية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، رغم كون المساعدات الموجهة لأمريكا بسيطة ولكنها تأتي تقديرا من الشعب المصري لنظيره الأمريكي.وتابع، أن المساعدات المصرية المرسلة للدول الأجنبية العظمى لها مردود إيجابي في المستقبل، حيث إنه من الوارد أن تتوصل إحدى هذه الدول لعلاج أو مصل ضد كورونا في أي وقت، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية تبرعت بـ100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر الذي يقدم يخدم مختلفة جدا لمختلف الفئات لعل من ضمن ما قدمه الصندوق هو تكفل بنفقات العائدين من الخارج في الحجر الصحي.