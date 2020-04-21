ينتهى فى يونيو.. تفاصيل العمل بـ«محور الواحات» بأكتوبر

قال المهندس مينا عاطف، مدير مشروعات أكتوبر بإدارة طرق وجه قبلي بشركة المقاولين العرب، إنهم شركته تعمل على تنفيذ مشروعين حاليا هما محور "الواحات"، وهو الطريق الداعم للطريق الأساسي لأكتوبر بطول 27 كيلومترا، ويربط بين طريق الفيوم وحتى الواحات بتكلفة 280 مليون جنيه؛ لتسهيل الحركة المرورية بأكتوبر باعتبارها من أكبر المدن الصناعية في مصر، وينتهي العمل به 30 يونيو المقبل.وأضاف عاطف، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المشروع الثاني هو رفع كفاءة طريق الواحات، والذي تم البدء فيه مايو 2019، ومخطط الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، ويسهم في تيسير الحركة المرورية بطريق الواحات لكونه طريق حر ليس به أي تقاطعات سطحية.وأشار مدير مشروعات أكتوبر بإدارة طرق وجه قبلي بشركة المقاولين العرب، إلى أن سلامة العمال أولوية أولى باعتبارهم ثروة الشركة الحقيقية، منوهًا بأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بينم، بحيث يتم قياس درجات حرارة العمال بشكل يومي، مع توزيع الكمامات بصفة مستمرة عليهم، مع استغلال فترات الراحة لتطهير السيارات والمعدات وسيارات الوردية التي تحمل العمال، مع تطهير الاستراحات بشكل يومي.