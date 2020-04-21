توجيه تهمة مخالفة الآداب العامة لـ حنين حسام

دخلت طالبة كلية الآثار حنين حسام، في نوبة بكاء عقب إلقاء القبض عليها، في اتهامها بتحريض الفتيات علي الفسق والفجور، من خلال فيديو.وكشف مصدر قضائي عن أن النيابة وجهت تهم الدعوة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتحريض الفتيات على الفسق والفجور ومخالفة الآداب العامة.وقالت حنين حسام أمام رجال المباحث في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، إنها من ظهرت بالفيديو محل الواقعة، وأكدت أنها لم تحرض أحدا على الفسق والفجور، وتم اقتطاع جزء من الفيديو للتنكيل بها.وألقت أجهزة الأمن القبض على فتاة التيك توك "حنين حسام" التى ظهرت في مقطع فيديو تحرض الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب بجوار منزلها بمنطقة الساحل.وأضاف المصدر أن قوة من مباحث الآداب انطلقت ليلة أمس لتحديد مكانها وتم إعداد كمين لها وضبطها وجار عرضها على النيابة العامة للتحقيق.