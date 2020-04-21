1039 مخالفة تموينية فى ظل تداعيات أزمة كورونا

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات تموينية مُكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.وأسفرت الجهود عن ضبط 1039 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، وذلك وفقًا للتدابير الاحترازية التي وضعتها الأجهزة الأمنية لمراقبة الأسواق وحجب السلع في ظل تداعيات أزمة كورونا، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.