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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4 متهمين بسرقة سيارة حكومية في النزهة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:23 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط 4 متهمين سرقوا سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية في منطقة النزهة.

تبلغ لقسم شرطة النزهة من مراجع حسابات بإحدى الجهات الحكومية يفيد اكتشافه سرقة السيارة "مينى باص"، حال توقفها بالمكان المخصص لها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فحص كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة سائق، وبيانات السيارة المستخدمة فى ارتكابها.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطل، تم ضبطه، بأسلوب المغافلة عقب عثورهما على مفتاح تشغيل السيارة بداخلها.

بمواجهة المتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها وأقرا بالتصرف فى السيارة المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما نظير مبلغ مالى 20 ألف جنيه.

أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين أيداها، وأقرا بعلمهما بأن السيارة من متحصلات واقعة السرقة.

وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بإحدى المناطق بمحافظة الجيزة، باستدعاء المبلغ تعرف على السيارة -المبلغ بسرقتها-، واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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