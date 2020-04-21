هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء - أولى تعاملات الأسبوع، مدعومة، بعمليات البيع المكثفة من قبل بعض المؤسسات المالية الأجنبية والعربية، على خلفية التراجعات الحادة التى أصابت أسواقهم الإقليمية والعالمية.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 1.92%، بما يعادل 195 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 9959 نقطة، كما هوى المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8. 0 %، بما يعادل 9.12 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 1088 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 70 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 19.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 2.87 ألف صفقة بيع وشراء.كانت البورصة قد قررت تعطيل العمل خلال يومى الأحد والاثنين الماضيين، بمناسبة عيدي شم النسيم والقيامة المجيد.