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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وليد توفيق: المشروعات الكبرى أعادت مصر لقوتها

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:39 ص
الفنان وليد توفيق
الفنان وليد توفيق
رباب الأهواني
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قال الفنان وليد توفيق، إنه يطبق قرار العزل الفني "بكل حزافيره"، من أجل مواجهة فيروس "كورونا"، مشددًا على أن الوقاية أفضل من العلاج، وتابع: "الحكاية مش سهلة وعلينا اتباع التعليمات".

وأضاف "توفيق"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة "الأولى" المصرية، أن العزل المنزلى شيء جميل جعلنا ندرك النعم التى كنا نعيش فيها قبل الجائحة، مشددًا على ضرورة التكاتف والتعاون من أجل تجاوز الأزمة والعبور إلى بر الأمان، وتعود الحياة مرة أخرى لطبيعتها، وتابع:"أنا ضد الحزن والاكتئاب وبحب الفرح والبهجة".

وأشاد المطرب وليد توفيق، بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية، من طرق وكبارى، وغيرها، مضيفًا: "أنا من قريب كنت فى مصر وشفت الطرق والأنوار والمشروعات الجديدة حاجات تؤكد على عودة مصر، وأنا أغنى لمصر الحبيبة، وعمار يا مصر".

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