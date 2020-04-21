محمد عبده: أنا حاصل على دبلوم ومتمسك بتعليم أبنائى

قال الفنان محمد عبده، إنه يعتز بالحفلات التى شارك بها فى مصر خلال عدة مناسبات وأبرزها حفلات شم النسيم، موضحا أنه يكن كل تقدير واحترام لكوكب الشرق أم كلثوم، "وهي نبراس لكل فنان يغني شرقي وعربي"، حسب قوله.وأضاف "عبده"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة "الأولى" المصرية، أن الفنان إنسان فى المقام الأول، ولديه أزمات وأيام جميلة ودائمًا ما نعتز بالأشياء الجميلة فى حياتنا.وشارك عبد الرحمن نجل الفنان محمد عبده، فى المداخلة عبر "سكايب"، وقال إنه متلهف إلى الغناء والشهرة فى بداية حياته، ولكن والده أقنعه بالابتعاد عن الفن حتى يحصل تعليمه.وتابع "عبد الرحمن": "التفت إلى أشياء أهم فى عمرى الآن بحكم أنى أكبر العائلة، وقال لى خد الشهادة واللى عاوز تعمله أعمله، وأنا اقتنعت بهذا الأمر فعلًا".وعلق مطرب العرب، قائلًا: "أنا لم أقمع عبدالرحمن، وأقنعته أن يحصل مرحلته التعليمية أولًا، كون العلم أمر مهم وضرورى فى حياة البشر، وتابع: "الفن موجود فى كل شيء.. حتى رجال الدين، إن لم يكن لديهم طرح فنى لن يلتفت لهم أحد".وأردف: "أنا حاصل على دبلوم صنايع ولذلك أنا حريص على تعليم أبنائي تعليم عالي"، مشيرًا إلى أنه لديه 8 أبناء جميعهم فى مراحل تعليم عالية.وتابع: "لابد أن يكون الإنسان متعلم ومثقف وحتى عندما دخلت مجال الفن حرصت على تعلم الموسيقى من أساتذة، ولذلك قلت لأبنائى انهلوا من العلم وبعد ذلك أفعلوا ما يحلوا لكم".