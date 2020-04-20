وائل الإبراشي: جهود الدولة ووعي المواطن انتصرا في شم النسيم

قال الإعلامي وائل الإبراشى، إن المخاوف التي كانت لدى الجميع بشأن حدوث تجمعات خلال يوم شم النسيم، تبددت بفضل الخطوات الحكومية الجادة والحاسمة إلى جانب وعي المواطن المصري بخطورة المرحلة التي تمر بها مصر، متابعًا: "كلنا كان عندنا مخاوف من الاحتفال بعيد شم النسيم نظرًا للطقوس التي يعتبرها المصريون جزءًا من حياتهم، لكن مشاهد اليوم تقول بمدى روعة فن الحياة لديهم".وأضاف الإبراشى، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن اليوم شهد التزامًا تامًا من قبل المواطنين، وتقديرًا للجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة من أجل المحافظة على صحة المواطنين، وتابع: "حد يقولي المواطن التزم عن خوف لا قناعة، هقوله في النهاية الوعي انتصر.. وعي المواطن سواء عن خوف أو قناعة دون الحاجة إلى تطبيق حظر تجوال شامل نجاح للمصريين".