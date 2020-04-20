«التنمية المحلية»: لم نرصد أى مخالفة للحظر بالمحافظات اليوم

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اليوم مر بسلام وأمان، وكان توجد استجابة كبيرة من المواطنين والجميع كان يدًا بيد، ونشكر الشعب المصري لتكاتفه وهذا ليس على مستوى محافظة بعينها.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على تواصل مع المحافظين والذين يتعاونون مع مدراء الأمن والمتواجدين في مختلف شوارع المحافظات وليس على الشواطئ فقط، للتأكد من توقف وسائل النقل العام، وإغلاق المحلات وخلو المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، وعدم وجود تجمعات في 27 محافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.وتابع: لم نرصد مخالفات بل كان هناك التزام تام بحملة "خليك في البيت"، وكان هناك تعاون تام من المواطنين، ولذا وجه الوزير رسالة شكر لكل المواطنين والمسئولين، وتوجد متابعة لحظية حتى هذه اللحظة.